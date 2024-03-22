تزن 3 أطنان.. روسيا تعلن بدء إنتاج القنابل شديدة الانفجار "فاب–300" (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000"، التي تزن 3 أطنان.



وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الجمعة ، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.



وجاء في بيان الوزارة: "أبلغ مسؤولو المجمع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن المؤسسة قامت بزيادة إنتاج القنابل الجوية من طراز "فاب-500" بعدة أضعاف، كما ضاعفت إنتاجها لقنابل "فاب-1500".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه منذ فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب-3000" شديدة الانفجار، وفق ما نقل موقع سبتوتنيك الإخباري.



وأشارت الوزارة كذلك، إلى توسيع نطاق وتنوع ذخيرة المدفعية المنتجة.

Russia started production of 3000 kg bombs to be used by #RussianArmy for future operations in the Donbas, where #UkrainianArmy is building extensive defenses, hence the need to improve the current destructive capacity. The war will become bloodier and bloodier as the weaponry… pic.twitter.com/SWZlvr5cd2 — @Suriyak (@Suriyakmaps) March 21, 2024 Advertisement

يأتي هذا فيما تعاني القوات الأوكرانية من نقص في الذخيرة والأسلحة، وخصوصا القذائف، رغم تعهد الدول الغربية بزيادة الإنتاج من أجل تزويد أوكرانيا بها.(سكاي نيوز)







