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عربي-دولي

تزن 3 أطنان.. روسيا تعلن بدء إنتاج القنابل شديدة الانفجار "فاب–300" (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2024 | 01:23
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، بدء الإنتاج على نطاق واسع للقنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000"، التي تزن 3 أطنان.

وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الجمعة ، بتفقد عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "أبلغ مسؤولو المجمع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بأن المؤسسة قامت بزيادة إنتاج القنابل الجوية من طراز "فاب-500" بعدة أضعاف، كما ضاعفت إنتاجها لقنابل "فاب-1500".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه منذ فبراير من هذا العام، تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل "فاب-3000" شديدة الانفجار، وفق ما نقل موقع سبتوتنيك الإخباري.

وأشارت الوزارة كذلك، إلى توسيع نطاق وتنوع ذخيرة المدفعية المنتجة.
 
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يأتي هذا فيما تعاني القوات الأوكرانية من نقص في الذخيرة والأسلحة، وخصوصا القذائف، رغم تعهد الدول الغربية بزيادة الإنتاج من أجل تزويد أوكرانيا بها.(سكاي نيوز)



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