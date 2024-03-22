بسبب الفياضانات.. دمار تاريخيّ في الأوروغواي

تم إخلاء أكثر من 1000 شخص من ديارهم في مقاطعة فلوريدا الجنوبية في أوروغواي جراء فيضانات تسببت بحدوثها الأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت السلطات المحلية يوم الخميس.



وقال حاكم المقاطعة غييرمو لوبيز، إن منسوب نهر سانتا لوسيا شيكو في فلوريدا، عاصمة المقاطعة، تجاوز آخر مستوى قياسي له بمقدار 1.2 متر بعد هطول أمطار غزيرة ليلة الأربعاء، ليصل إلى أماكن لم يبلغها من قبل.

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وقال لوبيز لوسائل الإعلام المحلية إن الفيضانات تسببت بحدوث "دمار تاريخي"، حيث غمرت مئات المنازل وعطلت حركة المرور على جسر بيدرا ألتا، مدخل مدينة فلوريدا، وهو ما لم يحدث من قبل.



وتركت الفيضانات مدينة فلوريدا، التي يبلغ عدد سكانها 33 ألف نسمة، دون مياه شرب بسبب تأثيرها على محطة معالجة المياه. وتم توفير الغذاء والمأوى للمتضررين.



وأصدر معهد أوروغواي للأرصاد الجوية يوم الأربعاء إنذارا أحمر ضد عواصف شديدة في المنطقة.(الراي)

