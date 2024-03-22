وزير خارجية إيران يبحث مع هنية التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في اتصال هاتفي، آخر التطورات في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.



وقالت الوكالة إن عبد اللهيان، "أطلع هنية على آخر المشاورات والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بفلسطين". (الشرق للأخبار)

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