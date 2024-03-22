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عربي-دولي
شبكة ابتزاز أمنية وفضيحة تربوية تشعلان العراق
Lebanon 24
22-03-2024
|
01:50
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فجّرت فضيحتان في قطاعي التعليم والأمن غضباً عارماً بين الأوساط العراقية، وذلك عقب ضبط السطلة شبكة ابتزاز في وزارة الداخلية، فيما باشرت التحقيق مع أستاذ جامعي على خلفية «صور حميمة» داخل مكتبه بكلية الحاسوب في جامعة البصرة.
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وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن التحقيقات توصلت إلى وجود "شبكة ضباط تعمل على استخدام التواصل الاجتماعي لابتزاز الضباط والمنتسبين". وقررت السلطات "إحالة الضباط المتورطين إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".
وفي البصرة اعتقلت قوة أمنية عميد كلية الحاسوب عماد شعلان الشاوي، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز واستغلال المنصب بعد انتشار صور له وهو في علاقة حميمة مع إحدى الطالبات داخل مكتبه. وقرّر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، سحب يد الشاوي، بعد تفجّر الفضيحة، علماً بأن الوزير العبودي المنتمي إلى حركة "عصائب أهل الحق" كان قد أسند المنصب إلى الشاوي قبل نحو 6 أشهر. (الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
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