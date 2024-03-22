مقاوم فلسطيني يروّع إسرائيل.. هذا ما فعله برام الله

أصيب 4 جنود إسرائيليين، في اشتباك مع مقاوم فلسطيني، هاجم حافلة مستوطنين قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية، انتهى باستشهاده، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية.



في المقابل، أشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه أصيب 6 جنود في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله، مشيرة إلى أن 4 منهم نقلوا إلى المستشفيات.

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وطاردت قوات العدو الإسرائيلي، المقاوم الفلسطيني الذي أطلق النار على الحافلة لمدة 4 ساعات، حيث أرسل الجيش طائرة هليكوبتر قتالية إلى مكان الحادث لتعقبه. وخلال الاشتباك مع المسلح، جُرح 4 جنود إسرائيليين، أحدهم بحالة خطرة، قبل استشهاد منفذ الهجوم.



إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من هذا الصباح الجمعة، أطلق مخرّب النار باتجاه مركبة إسرائيلية بجوار مفرق "هبارسا" في المنطقة الخاضعة لسيطرة لواء إفرايم. ولم تقع إصابات جراء إطلاق النار، بينما لحقت أضرار مادية بالمركبة".

وأضاف: "وعقب إطلاق النار باشر مقاتلو الجيش مطاردة المخرّب، واندلع تبادل لإطلاق النار. وكجزء من عملية مطاردة المخرّب، تم استنفار مروحية قتالية وقطع جوية، حيث يستمر تبادل إطلاق النار في هذه الأوقات". (العربية - روسيا اليوم)