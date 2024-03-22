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قلق أسترالي بريطاني من اجتياح إسرائيل لرفح

Lebanon 24
22-03-2024 | 02:21
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دعت أستراليا وبريطانيا اليوم الجمعة، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق للفلسطينيين في غزة.

وقالت أستراليا وبريطانيا في بيان مشترك، إن هناك عواقب مدمرة محتملة على السكان المدنيين إذا شنت إسرائيل غزوا بريا لمدينة رفح في غزة.
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وجاء في البيان "نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة وعدم وجود أماكن آمنة في غزة، عبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لشن عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".

 وجدد البيان الأسترالي البريطاني المشترك الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة. 
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