حاصرتهم وأطلقت النار عليهم.. مجموعة تابعة لداعش تقتل جامعي الكمأة في سوريا

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سقط عدد كبير من جامعي الكمأة في سوريا خلال موسم الحصاد بعد تعرضهم لكمين من قبل عناصر تابعة لداعش في بادية الرقة الشرقية.وقُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخرون بجروح، مع أنباء عن فقدان عدد آخر من المدنيين من جامعي الكمأة في منطقة الحمة، بعد أقل من أسبوع على حادثة مقتل طفل و11 امرأة، وإصابة آخرين.وأكد مصدر محلي للميادين نت أنّ "ثلاثة مدنيين قُتلوا، وأصيب وفُقد عدد آخر، بعد تعرضهم لكمين، وجميعهم من أبناء قرية المغلة في ريف الرقة"، مشيراً إلى أنّ "المجموعة المسلحة، التي يُعتقد أنها من خلايا تنظيم داعش، قامت بمحاصرة الأهالي وإطلاق الرصاص المباشر عليهم، الأمر الذي أدّى إلى وقوع قتلى ومصابين".وفي وقت سابق، قُتِل نحو 90 شخصاً وأُصيب آخرون في هجمات وانفجارات لألغام وعبوات ناسفة من بقايا خلايا "داعش" في هجمات متفرقة في وادي الرقة ودير الزور وحماة وحمص.(الميادين)