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صواريخ اليمن ترعب مستوطني إيلات: لا ثقة بالنظام

Lebanon 24
22-03-2024 | 02:49
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قبل أيام، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخ "كروز" جاء من اتجاه البحر الأحمر في اليمن في مدينة "إيلات" (أم الرشراش) جنوبي فلسطين المحتلة، مشيراً إلى أنّه يحقق في أسباب عدم اعتراضه. 
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية فإنّها المرة الأولى التي يخترق فيها صاروخ باليستي "إسرائيل" من البحر الأحمر، مؤكدةً أنّ تحقيقاً في الأمر قد فُتح في الأوساط الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة حالة الذعر التي سببها الصاروخ اليمني بالنسبة لمستوطني "إيلات"، ونقلت عن أحدهم قوله إنهم "يعيشون طوال الوقت في ذعر، لعدم وجود إنذارات، مما يشعرهم بأنهم لا يعرفون متى سيسقط الصاروخ فوق رؤوسهم".

وأضاف أحد مستوطني "إيلات" وفق الصحيفة الإسرئيلية أنّ "إسرائيل" لا تخبرهم بشيء، فهل تتعمد ذلك لعدم الإضرار بالسياحة، مستطرداً: "لا يوجد سياح في إيلات في الوقت الحالي".

ولفت أحد المستوطنين أيضاً إلى أنّ عدم اعتراض الصاروخ، وسقوطه دون إنذار أصبح أمراً مخيفاً بالفعل، قائلاً إنهم "فقدوا الثقة في النظام".

وعن الصاروخ الذي أطلق قبل أيام نحو "إيلات"، قالت الصحيفة إنّه صاروخ يمكنه قطع الكيلومترات الكثيرة بين اليمن و"إسرائيل"، مذكرةً بأنّ صواريخ اليمنيين الباليستية تشمل أيضاً صواريخ بركان من مختلف الأنواع والتطويرات، بما فيها "بركان 3"، الذي يمكن أن يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر.(الميادين)
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المصدر: الميادين
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