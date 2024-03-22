صفقة قريبة.. استراليا ستمتلك غواصات نووية

Advertisement

ضمن الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، من المقرر أن تقدم أستراليا 3 مليارات دولار أميركي للصناعة البريطانية لدعم بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وضمان وصول أسطولها الجديد في الوقت المحدد، حسبما أعلن البلدان اليوم الجمعة.وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن برنامج الغواصات مكلف لكنه ضروري.وصرح شابس لهيئة الإذاعة الأسترالية: "الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ليست رخيصة، لكننا نعيش في عالم أكثر خطورة حيث نشهد منطقة أكثر حزما في ظل وجود الصين، وعالما أكثر خطورة في كل مكان مع ما يحدث في الشرق الأوسط وأوروبا. تحتاج الدول إلى الاستثمار في التأكد من أن الخصوم يرون أننا جادون بشأن أمننا".وستكون الغواصات، وهي من طراز "فيرجينيا"، أساسا من تصميم بريطانيا وسيكون لها نظام أسلحة أميركي.(سكاي نيوز عربية)