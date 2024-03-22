بالطائرات المسيّرة والصّواريخ.. بوتين ينفّذ وعده ويهاجم أوكرانيا

بعد هجوم بالطائرات المسيّرة نفّذته أوكرانيا على روسيا خلال الانتخابات الرئاسية، نفذ الرئيس الروسي وعده اذي يتجلى بالرّد على هذه الهجمات.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن روسيا هاجمت بلاده ليلا بأكثر من 90 صاروخا و60 طائرة مسيرة مفخخة.وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام: "يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأكبر قدر ممكن من الوضوح وهي: محطات لتوليد الطاقة وخطوط لإمدادات الطاقة وسد لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبان سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية"، بحسب رويترز.من جهتها، قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية اليوم الجمعة أن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.وأضافت "هناك حريق في المحطة حاليا تعمل أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة".من جانبه، أفاد سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا، أناتولي كورتيف، بوجود ضحايا نتيجة الهجوم، لكنه لم يحدد العدد.وقال "لقد ظل الروس يهاجمون زابوريجيا لأكثر من ساعة. وبحسب البيانات الأولية، فقد تم تدمير منزلين تابعين للقطاع الخاص. ولحقت أضرار بسبعة منازل أخرى. وللأسف هناك ضحايا".من جانبها افادت شرطة الدوريات في منطقة زابوريجيا أن حركة المرور على معبر الطريق فوق سد دنيبروفسكايا القريب من المدينة مقيدة تمامًا.(سكاي نيوز عربية)