الرقم الأعلى منذ 13 عامًا.. أكثر من 16 مليون سوري بحاجة لمساعدات داخل البلاد

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شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، على ضرورة خفض التوترات في سوريا، موضحا أن نحو 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.وقال بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، الخميس، إن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في الوقت الراهن إلى مساعدات إنسانية، موضحا أن "هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما".وأضاف أن جميع التطورات بالبلد تسير في "الاتجاه الخاطئ"، مشيرا إلى وجود انتكاسات في الأمن والوضع الإنساني وحقوق الإنسان والمجالات السياسية، حسب وكالة الأناضول.(عربي 21)