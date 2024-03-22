خوفًا من الإغلاق الحكوميّ.. الكونغرس يطلق حزمة إنفاق

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بعد تأخير لأيام، كشف زعماء الكونغرس الأميركي، عن حزمة إنفاق حظيت بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيمة 1.2 تريليون دولار على الدفاع والأمن الداخلي وبرامج أخرى، مما يمنح المشرعين أقل من يومين لتجنب إغلاق حكومي جزئي.وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيصوتون اليوم الجمعة، مما يترك لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع.وحذر مكتب الميزانية التابع للكونغرس من أن العجز والديون الأميركية ستنمو بشكل كبير على مدى الثلاثين عاما المقبلة، إذ يتوقع المكتب أن الدَين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار، والذي يمثل حاليا 99 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد ينمو إلى 166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2054.(سكاي نيوز عربية)