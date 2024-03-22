آبل تُهاجم وزارة العدل الأميركية: يريدون تحويلنا إلى آندرويد

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ردت آبل على وزارة العدل، واصفة الدعوى القضائية بأنها مضللة ومحذرة من أنها تخاطر بتدمير كل الأشياء التي يقدرها عملاؤها بخصوص نظامها البيئي المحمول المتكامل.وأوضحت الشركة أن الدعوى القضائية تهدد بالتراجع عن المزايا التي تجعل هواتفها الذكية مختلفة عن بقية السوق، وأنها تريد تحويل جهاز آيفون إلى أندرويد.وقالت آبل: "تهدد هذه الدعوى هويتنا والمبادئ التي تميز منتجاتنا في الأسواق الشديدة التنافس. إذا نجحت هذه الدعوى، فإنها قد تعيق قدرتنا على إنشاء التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل، من ناحية تكامل الأجهزة والبرامج والخدمات".وأضافت: "تعد هذه الدعوى القضائية سابقة خطيرة من خلال تمكين الحكومة من أخذ زمام المبادرة في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خطأ من ناحية الوقائع والقانون".وتتهم الدعوى الشركة المصنعة لجهاز آيفون بالاستبعاد المناهض للمنافسة عبر سوقين تسعى الدعوى إلى تأسيسهما، وهما ما يسمى بسوق الهواتف الذكية العالية الأداء وسوق الهواتف الذكية الأمريكية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)