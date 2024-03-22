البابا فرنسيس يتكلم عن تنحيه

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في إطار الشائعات التي طالته مؤخرًا، نفى البابا فرنسيس الكلام حول نيته التنحي عن منصبه، موضحا أنه يعتزم البقاء فيه مدى الحياة، وذلك بعد أقاويل انتشرت إثر تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.وقال البابا فرنسيس: "أعتقد أن خدمة البابا هي مدى الحياة لذلك لا أرى أي مبرر للتخلي عنها".وأضاف في كتابه الجديد عن سيرته الذاتية، الذي حمل عنوان "الحياة: قصتي عبر التاريخ"، أنه "لن يكون هناك مخاطرة" باستقالته من منصبه.