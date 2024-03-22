Advertisement

عربي-دولي

البابا فرنسيس يتكلم عن تنحيه

Lebanon 24
22-03-2024 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1177822-638466992167637414.jpg
Doc-P-1177822-638466992167637414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار الشائعات التي طالته مؤخرًا، نفى البابا فرنسيس الكلام حول نيته التنحي عن منصبه، موضحا أنه يعتزم البقاء فيه مدى الحياة، وذلك بعد أقاويل انتشرت إثر تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وقال البابا فرنسيس: "أعتقد أن خدمة البابا هي مدى الحياة لذلك لا أرى أي مبرر للتخلي عنها".
Advertisement

وأضاف في كتابه الجديد عن سيرته الذاتية، الذي حمل عنوان "الحياة: قصتي عبر التاريخ"، أنه "لن يكون هناك مخاطرة" باستقالته من منصبه.
 
وأوضح البابا في كتابه الجديد، أنه في حال جرى إجباره على التنحي بسبب "عائق جسدي خطير"، فإنه سوف "ينتقل إلى كاتدرائية سانتا ماريا ماجيور، ليكون بمنزلة متلقّ لسر الاعتراف وليعطي القربان للمرضى".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:11 | 2024-03-22
05:05 | 2024-03-22
04:51 | 2024-03-22
04:33 | 2024-03-22
04:30 | 2024-03-22
04:30 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24