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عربي-دولي
سفينة أميركية جديدة نحو ميناء غزة.. موعد التشغيل يقترب
Lebanon 24
22-03-2024
|
04:19
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، انطلاق سفينة أمريكية من ولاية فرجينيا نحو البحر الأبيض المتوسط، وعلى متنها معدات ثقيلة من أجل بناء الرصيف المؤقت بمحاذاة شاطئ غزة، من أجل نقل المساعدات الإنسانية.
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وأوضحت في بيان، الخميس، أن السفينة التابعة للأسطول الاحتياطي التابع لوزارة النقل والمواصلات، ستقوم بتسليم مكونات الرصيف العائم إلى الجيش الأمريكي الذي سيقوم ببنائه.
والأسبوع الماضي، انطلقت أيضا سفن أمريكية محملة بالمعدات إلى البحر المتوسط من أجل إنشاء الرصيف المؤقت، وهي سفن "إس بي 4 جامس ألوكس" و"مونتيري" و"ماتاموروس" و"ويلسون" و"آرف"، حسب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي وصفته بـ"الكبير، قوله؛ إن الولايات المتحدة تجتهد في تجهيز رصيف للسفن من شأنه تسهيل وصول المساعدات إلى غزة بحرا، موضحا أن الرصيف قد يكون جاهزا قبل أول أيار.(عربي21)
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