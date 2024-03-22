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عربي-دولي

رئيسة وزراء هذه الدولة تقاضي رجلاً وابنه.. نشرا صوراً إباحية مزوّرة لها!

Lebanon 24
22-03-2024 | 04:33
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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا" أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مطلوبة للشهادة يوم 2 تموز المقبل في محاكمة رجلين متهمين بصنع صور إباحية مزيفة باستخدام وجهها ونشرها على الإنترنت".
وبحسب محاميتها ماريا جيوليا ماروتيو، طالبت ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو (108 آلاف دولار)، وستتبرع بالتعويض لصندوق وزارة الداخلية للنساء ضحايا العنف الأسري.
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وفقا للوكالة، تعرفت شرطة إيطاليا في 2020 على الرجلين وهما أب وابنه قاما بتحميل صور مزيفة على موقع إباحي أميركي، عن طريق تتبع بيانات أحد هواتفهما المحمولة. وقتها، لم تكن ميلوني رئيسة وزراء وإنما رئيسة حزب إخوة إيطاليا.

وقالت المحامية مارونيو أن أي تعويض سيكون "رمزيا"، وتابعت أنها تأمل في أن يرسل قرار ميلوني برفع دعوى قضائية، رسالة للنساء اللاتي وقعن ضحايا لمثل هذه الإساءة لتشجيعهن على اتخاذ خطوة مماثلة. (الحرة)

عربي-دولي

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