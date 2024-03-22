استخبارات أميركا ساهمت باستهداف رجل حماس الثالث

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس الخميس ، إن اغتيال القيادي في حركة حماس مروان عيسى الذي يدعيه الجيش الإسرائيلي قد تم "بفضل عمليات تنصت أجرتها أجهزة استخبارات أميركية"، وذلك عقب قصف شنه الإسرائيلي ضمن حربه على غزة استهدف مخيم النصيرات الأسبوع الماضي، أعلن على إثره استهداف من يصفه بالرجل الثالث في حماس القيادي مروان عيسى، فيما لم يصدر أي بيان من الحركة ينفي أو يؤكد هذا الاستهداف.واستندت الصحيفة الإسرائيلية إلى معلومات وردت على لسان 5 من كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، تحدثوا مع هيئة الإذاعة الوطنية الأميركية NBC وأبلغوها بدور واشنطن في عملية الاستهداف المزعومة، إذ ذكر مصدر استخباري أميركي للشبكة الأميركية أن المعلومات التي حصلت عليها إسرائيل هي التي مكنتها من رسم صورة استخبارية شاملة للوضع داخل حماس من حيث نظم القيادة والسيطرة ووسائل الاتصالات، وأن النجاحات الاستخبارية قامت بدور أساس في تحديد موقع عيسى واغتياله.ويُعرف القيادي الفلسطيني بكونه "رجل الظل" و"اليد اليمنى" لمحمد الضيف، حيث لم يتوقف الأمر عند الإسرائيلي فحسب، إذ أقدمت السلطة الفلسطينية بدورها على اعتقاله سنة 1997.ونشرت الصحيفة في وقت سابق عن القيادي الفلسطيني، أنه "في إسرائيل يقولون إن الحرب النفسية مع حماس لن تنتهي ما دام مروان عيسى على قيد الحياة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".(عربي بوست)