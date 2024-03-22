خلال "عيد النيروز".. خامنئي يشدّد على فكرة الإنتاج ومشاركة الشعب

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب متلفز، إن العام الجديد سيكون بعنوان "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب"، وذلك بمناسبة "عيد النيروز".



وتابع في احتفالية رأس السنة الإيرانية الـ1403: "التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير، وتعزيز البنية التحتية، والحضور الملحمي للناس في مختلف التجمعات، وخاصة يوم القدس ومسيرات ذكرى انتصار الثورة، وإجراء انتخابات آذار بشكل آمن وسليم، والحراك الدولي للحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، كان من بين الأحداث الحلوة التي شهدتها البلاد في العام المنصرم".

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وقال خامنئي إن العام الماضي شهد أحداثا مؤسفة، مثل استهداف ضريح قاسم سليماني، وفيضانات بلوشستان، وغيرها من الهجمات والحوادث.



وأشار إلى شعار العام الماضي، وقيم العمل المنجز في مجال الحد من التضخم ونمو الإنتاج بأنه "جيد، ولكن ليس بالمستوى المنشود".



وأكّد خامنئي إنه يهتم بتلخيص آراء الخبراء الاقتصاديين، مضيفا: "ذلك يقودنا إلى استنتاج أن مفتاح حل مشاكل البلاد الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وقيمة العملة الوطنية، هو مسألة الإنتاج ولهذا السبب، تم الاعتماد في السنوات القليلة الماضية على مسألة الإنتاج".(عربي21)