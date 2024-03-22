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في تشاد.. اللاجئون مهددون بالجوع

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:40
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من المتوقع أن تنفد المساعدات من مخيمات اللاجئين المكتظة شرقي تشاد، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة الناجمة عن امتداد الحرب في السودان، وفقا للأمم المتحدة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في تشاد، بينهم لاجئون، يواجهون فقدان إمكانية الحصول على المساعدات المنقذة للحياة ما لم يتم جمع المزيد من التمويل للمساعدة.
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وتقول الأمم المتحدة إن الحرب المدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل أكثر من 5000 شخص وتشريد أكثر من 5 ملايين، بحسب الأسوشيتد برس.

وفي تشاد، وصلت أعداد اللاجئين إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الصراع في طريقه لأن يصبح أسوأ أزمة جوع في العالم، حيث يواجه ثلث سكان السودان البالغ عددهم 18 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل.

وفي مخيمات اللاجئين شرقي تشاد، يؤدي نقص مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي إلى انتشار الأمراض الخطيرة.
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