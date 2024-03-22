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عربي-دولي

بهدف توسيع الإستيطان.. إسرائيل تصادر مساحات جديدة من غور الأردن

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:55
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 22 آذار 2024، أن الاحتلال صادر نحو 800 دونم أو 197 فداناً من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، ما سيسمح لتل أبيب ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
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وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير داخل وزارة الدفاع إذ قال سموتريش إن الإعلان عن ملكية الأرض للدولة هو "مسألة مهمة واستراتيجية".

وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022.

وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.

ويشار إلى أن منطقة غور الأردن أو وادي الأردن هو سهل منخفض يقع في القسم الجنوبي من شرق المتوسط، ويرتبط تعريفه بنهر الأردن الممتد من بحيرة طبريا، منحدراً حتى أخفضِ نقطةٍ على سطح اليابسة عند شاطئ البحر الميت بحدود 410 أمتار عن مستوى سطح البحر.(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
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