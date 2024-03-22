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عربي-دولي

روسيا "في حالة حرب" في أوكرانيا.. هذا ما أقره الكرملين

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:56
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أوردت وكالة تاس للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الجمعة، ان روسيا تعتبر نفسها في حالة حرب بسبب تدخل الغرب على جانب أوكرانيا.

كما نقل التقرير عن بيسكوف القول إن موسكو بحاجة إلى "التحرير" الكامل "للمناطق الجديدة" التابعة لها لضمان سلامة الناس هناك، في إشارة إلى المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول روسيا إنها ضمتها في 2022.
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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي" الروسية، أكد فيها أن أهم شيء بالنسبة إلى روسيا هو "حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع"، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل.

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نحن في حالة حرب نعم، لقد بدأت كعملية عسكرية خاصة، ولكن بمجرد تشكيل هذه العصابة هناك، وعندما أصبح الغرب الجماعي مشاركاً في ذلك إلى جانب أوكرانيا، تحولت إلى حرب بالفعل بالنسبة لنا، أنا مقتنع بهذا، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك من أجل التعبئة الذاتية الداخلية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها. (سكاي نيوز)


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