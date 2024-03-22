Advertisement

عربي-دولي

متّهم بأعمال لا تخطر على البال.. توقيف نائب سابق في هذا البلد إليكم هويته!

Lebanon 24
22-03-2024 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1177872-638467065532655987.jpg
Doc-P-1177872-638467065532655987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقي القبض في تيمور الشرقية على عضو سابق في الكونغرس الفلبيني متهم بتدبير عمليات قتل عنيفة استهدفت حاكما إقليميا وآخرين وسيتم ترحيله إلى الفلبين، حسبما أفاد مسؤولون في مانيلا، اليوم الجمعة.

وقالت وزارة العدل الفلبينية إن الشرطة ألقت القبض على أرنولفو تيفيس جونيور بينما كان يلعب في مضمار غولف أمس الخميس في ديلي عاصمة تيمور الشرقية التي كان قد سعى لنيل حق اللجوء إليها.
Advertisement

وتم القبض عليه بمقتضى نشرة حمراء للإنتربول، طلب يقدم إلى أجهزة إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو ترحيله، تطلب من الشرطة في كل أنحاء العالم تحديد مكانه والقبض عليه.

ويواجه تيفيس اتهامات بقتل رويل ديغامو حاكم مقاطعة نيغروس أورينتال و8 أشخاص آخرين، منهم أشخاص كانوا يطلبون مساعدة في منزل ديغامو، في بلدة بامبلونا في آذار من العام الماضي.
 
وقالت الشرطة الفلبينية وقتها إن الهجوم أسفر عن إصابة نحو 17 شخصا بينهم طبيب وجنديان بالجيش.

وكان 6 رجال على الأقل مسلحين ببنادق هجومية ويرتدون ملابس عسكرية مموهة وسترات مقاومة للرصاص قد دخلوا بهدوء مجمع ديغامو السكني وفتحوا النار في هجوم سجلته كاميرات المراقبة الأمنية.

ولاذ مطلقو النار بالفرار في 3 سيارات رباعية الدفع، وأعلنت السلطات في وقت لاحق القبض على عدد من المشتبه بهم.

ونفى تيفيس الضلوع بأي شكل في مقتل ديغامو والضحايا الآخرين، وقال إنه ضحية مكيدة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. (سكاي نيوز عربية) 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:14 | 2024-03-22
07:59 | 2024-03-22
07:56 | 2024-03-22
07:44 | 2024-03-22
07:17 | 2024-03-22
06:53 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24