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إقتصاد
دولة عربيّة ترفع أسعار البنزين... كيف أصبحت؟
Lebanon 24
22-03-2024
|
06:42
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قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين والسولار، مشيرة إلى أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وتقرر تحريك سعر البنزين والسولار بجنيه واحد.
وسوف تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
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كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو غرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
أسعار الوقود الجديدة في مصر مقارنة بالأسعار السابقة:
بنزين 80: من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً.
بنزين 92: من 11.5 جنيها إلى 12.5 جنيها.
بنزين 95: من 12.5 جنيها إلى 13.5 جنيها.
السولار: من 8.25 جنيها إلى 10 جنيهات.
إسطوانة الغاز: من 75 جنيه إلى 100 جنيه. (العربية)
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