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عربي-دولي

بلينكن يلتقي نتانياهو في تل أبيب لبحث الحرب في غزة

Lebanon 24
22-03-2024 | 06:44
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، في تل أبيب مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لبحث الحرب في غزة.

ويجري بلينكن زيارة خاطفة لساعات لإسرائيل، سيطرح خلالها على نتانياهو وأعضاء كابينيت الحرب البدائل التي تراها واشنطن لعملية عسكرية في رفح، وموضوع المساعدات الإنسانية، مع تأكيد نتانياهو على وجود فجوات بين حكومته وإدارة الرئيس جو بايدن في عدد من الملفات ومنها عملية عسكرية في رفح، وفقا لمراسل "الحرة".
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وإسرائيل هي المحطة الأخيرة في الجولة السادسة لوزير الخارجية الأميركي منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول. ويتوقع أن يؤكد بلينكن الآتي من القاهرة، الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المحاصر والمدمر وأن يحث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين والواقعة عند الحدود المغلقة مع مصر.

وبعيد اللقاء مع نتانياهو في وزارة الدفاع، يشارك بلينكن في اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية، وفقا لفرانس برس.

وطرحت واشنطن، الحليف التاريخي لإسرائيل، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يشدد على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار" مرتبط بالإفراج عن الرهائن، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عدة مشاريع قرار سابقة.

وتضغط الحكومة الأميركية لتجنب شن هجوم بري على رفح حيث يتكدس نحو 1,5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون جراء الحرب والدمار، وفقا للأمم المتحدة.

وقال بلينكن، الخميس، في القاهرة "هناك طرق أفضل للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس"، قائلا إنه "من الخطأ" اجتياح رفح. (الحرة) 
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