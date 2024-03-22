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عربي-دولي

فنلندا تعلن إستئناف تمويل "الأونروا"

Lebanon 24
22-03-2024 | 07:56
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قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وأفاد تافيو في مؤتمر صحفي بأن "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، أي منع وبدء مراقبة وثيقة لسوء السلوك، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لمواصلة دعمنا"، مشيرا إلى أن بعض الأموال الفنلندية سيتم تخصيصها لإدارة المخاطر. (روسيا اليوم)
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