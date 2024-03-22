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عربي-دولي

بشأن غزة.. هذا ما ستفعله روسيا داخل مجلس الأمن!

Lebanon 24
22-03-2024 | 07:59
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قال موقع إعلامي إن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال موقع "إكسيوس" الإخباري إن 10 دول ستقدم مشروع قرار بديل يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين، مشيراً إلى أن واشنطن ستصوت ضده.
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وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن "أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو لن تكون راضية "عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مضيفاً إن هذا ما يضغط من أجله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما يريده "الجميع".

وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: "ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار".

وأضاف المبعوث الروسي: "أعتقد أن هناك من يتلاعب بالمجتمع الدولي".

زيأتي هذا فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار ترعاه الولايات المتحدة يعلن أن "وقف إطلاق النار الفوري والمستدام" في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة "ضرورياً" لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني جائع.

وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس - غرينفيلد إنها متفائلة بأن مشروع القرار الجديد الأكثر صرامة سيحظى بموافقة المجلس المؤلف من 15 عضواً يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس". (سكاي نيوز عربية)
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