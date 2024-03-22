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عربي-دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي نائب السفير التركي لدى إسرائيل.. ما علاقة أردوغان؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 08:14
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استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس نائب السفير التركي لـ"التوبيخ الصارم" بعد ما وصفه بـ"تطاول" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 
وقال كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "أوعزت إلى المسؤولين في الوزارة باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل للتوبيخ الصارم في أعقاب تطاول الرئيس التركي على رئيس الوزراء والتهديدات التي وجهه إليه بإرساله إلى ذمة الله".
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وأشار إلى أن الاستدعاء هو بهدف "نقل رسالة واضحة إلى أردوغان مفادها: "أنت الذي تؤيد حرق الأطفال والقتلة والمغتصبين والتمثيل بالجثث على يد مجرمي حماس، أنت آخر من يستطيع أن يتكلم عن الله. لا يوجد إله يستمع لأولئك الذين يدعمون الفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها أصدقاؤك الهمجيون من حماس. اصمتوا وعار عليكم". (روسيا اليوم) 
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