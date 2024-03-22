120 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إنّ 120 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى.وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة "شعبنا متمسك بأرضه وسيفشل كل مخططات تهجيره وكسره".وشدد على أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا خالصًا بكافة مصلياته وساحاته، وأن "شعبنا بحضوره للصلاة في المسجد يسقط مخططات إسرائيل". (سكاي نيوز)