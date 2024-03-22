نداء عاجل يتعلّق بسوريا... ملايين الأشخاص بخطر

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أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4.07 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية في سوريا، محذرة من أن نقص الدعم قد يدفع مزيدا من السوريين إلى الهجرة.وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى في مؤتمر صحافي: "للعام 2024، نطلب حشد 4.07 مليارات دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ10.8 ملايين سوري من أصل 16.7 مليونًا يحتاجون إلى المساعدة"، محذرا "من أننا نواجه اليوم وضعا غير مسبوق في سوريا لا يمكننا أن نتجاهله".وأشار عبد المولى إلى أن "نحو 12.9 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا"، مبينا أنه حتى الأول من آذار، "لم يتم تمويل سوى 0,02% من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024".ونبه إلى أن "عدم التحرك سيكون مكلفا لنا جميعًا وسيؤدي حتما إلى معاناة إضافية تشمل أن يخسر نحو 2.5 مليون من الأطفال خارج المدارس فرصة العودة إلى المدرسة وأن تخسر نحو 2.3 مليون امرأة في سن الإنجاب إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية المتعلقة بالأمومة والصحة الإنجابية".وشدد على أن سوريا قد تكون "معرضة لصدمات مناخية"، محذرا من ندرة المياه و"موجات الحر التي تؤثر على الزراعة والثروة الحيوانية". (روسيا اليوم)