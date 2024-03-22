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عربي-دولي
قفزة كبيرة في مستوى المحيطات.. وتحذير من فيضانات
Lebanon 24
22-03-2024
|
09:19
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أن متوسط الارتفاع في مستويات المحيطات العالمية بلغ 0,76 سنتيمتر بين عامي 2022 و2023، وهي "قفزة كبيرة" مقارنة بالسنوات الأخرى، بسبب تغيّر المناخ.
وارتفعت مستويات المحيطات في المعدل بمقدار 9,4 سنتيمترات منذ عام 1993، وفق هذه البيانات المستندة إلى عمليات رصد بالأقمار الاصطناعية.
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ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تغيّر المناخ، الذي يتجلى من خلال ذوبان الجليد، ولكن أيضاً عبر تمدد المحيطات نتيجة لامتصاص الحرارة.
ويحدث الارتفاع في مستوى سطح البحر بسرعة متزايدة، فقد تضاعف معدله بين عام 1993 0,18 سنتيمتر في السنة وحالياً 0,42 سنتيمتر.
وقالت مديرة الفريق المسؤول عن هذا الملف في "ناسا" ناديا فينوغرادوفا شيفر في بيان إنّ "الوتيرة الحالية تعني أننا نسير على الطريق الصحيح لإضافة 20 سنتيمتراً أخرى إلى مستوى المحيط العالمي بحلول عام 2050".
وشددت على أن هذا "سيزيد من وتيرة الفيضانات في كافة أنحاء العالم وتبعاتها". (العربية)
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