17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لاغارد: النمو الاقتصادي سيتحسن
Lebanon 24
22-03-2024
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، لقادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل إن معدل التضخم في منطقة اليورو يتجه لمواصلة الانخفاض، في حين سيبدأ النمو الاقتصادي في التحسن خلال العام الجاري.
Advertisement
وأضافت أن المرونة الاقتصادية لمنطقة اليورو تحتاج إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمار.
وفي مطلع آذار الجاري، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المرتفعة البالغة 4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وكانت الخطوة هي المرة الرابعة التي يُبقي فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع حزيران المقبل.
ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ أيلول، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش.
وقال المركزي الأوروبي في بيان آنذاك: "عُدّلت توقعات التضخم بالخفض، خاصة لعام 2024، بقيادة تراجع أسعار الطاقة". (سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كان متزوجاً ولديه إبنة.. متى ستدخل الممثلة اللبنانيّة الشابة وحبيبها القفص الذهبيّ؟
Lebanon 24
كان متزوجاً ولديه إبنة.. متى ستدخل الممثلة اللبنانيّة الشابة وحبيبها القفص الذهبيّ؟
15:21 | 2024-03-21
21/03/2024 03:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنا ميريام فارس يُعايدانها بطريقة مميزة.. وفخامة منزلها حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
ابنا ميريام فارس يُعايدانها بطريقة مميزة.. وفخامة منزلها حديث الجمهور (صور)
05:23 | 2024-03-22
22/03/2024 05:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن خلية متورطين بـ"إغتيال" في جنوب لبنان.. هذه هويات أفرادها!
Lebanon 24
مفاجأة عن خلية متورطين بـ"إغتيال" في جنوب لبنان.. هذه هويات أفرادها!
06:42 | 2024-03-22
22/03/2024 06:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو منطقة لبنانيّة تشهد توتّراً... ما الذي يجري فيها؟
Lebanon 24
بالفيديو منطقة لبنانيّة تشهد توتّراً... ما الذي يجري فيها؟
16:57 | 2024-03-21
21/03/2024 04:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري تنشر صورة مع إبنها دانيال: "أوّل مرّة بختبر شعور الأمومة"
Lebanon 24
ديانا فاخوري تنشر صورة مع إبنها دانيال: "أوّل مرّة بختبر شعور الأمومة"
13:30 | 2024-03-21
21/03/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:25 | 2024-03-22
الأمم المتحدة: العثور على جثث 65 مهاجراً في مقبرة جماعيّة في ليبيا
13:05 | 2024-03-22
أوكرانيا.. تضرر نحو 20 محطة فرعية للطاقة الكهربائية
13:00 | 2024-03-22
حريق هائل ببرج سكني.. النيران احتجزت عدداً من السكان داخل منازلهم في مصر
12:36 | 2024-03-22
منافسة عربية على مبنى وزاري.. اليكم التفاصيل
12:35 | 2024-03-22
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
12:15 | 2024-03-22
مشروع قرار فرنسي جديد لإنهاء حرب غزة
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
22/03/2024 19:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
22/03/2024 19:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
22/03/2024 19:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24