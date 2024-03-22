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تحذير شديد اللهجة من بلينكن لنتنياهو: لم تفهم الأمر بعد!

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:58
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وجه وزير الخارجية الأميركي تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب خلال اجتماعهم، بحسب موقع والا الإسرائيلي.

وقال بلينكن: "أنت بحاجة إلى خطة واضحة وإلا ستبقى ببساطة عالقا في غزة".
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وأشار المصدر إلى أن نتنياهو رد بالقول: "إذا حدث ذلك فسنكون مشغولين هناك لعقود من الزمن".

ويوضح تحذير بلينكن قلق إدارة بايدن بشأن استراتيجية إسرائيل في غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتلال طويل الأمد للقطاع دون خطة خروج.

وقال بلينكن لنتنياهو وأعضاء حكومة الحرب إنه يصل إلى إسرائيل للمرة الثامنة منذ بداية الحرب كعضو يدافع عن إسرائيل في جميع أنحاء العالم منذ 7 تشرين الأول.

وذكر مصدر مطلع على التفاصيل أن بلينكن أبلغ أعضاء مجلس الوزراء الحربي أن أمن إسرائيل ومكانتها الدولية في خطر.

وقال بلينكن: "أنت لم تفهم الأمر بعد. عندما تفعل ذلك، قد يكون الوقت قد فات".
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