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قائد القوات البرية الأوكرانية: روسيا تُجهّز 100 ألف جندي لهجوم محتمل

Lebanon 24
22-03-2024 | 11:45
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قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر بافليك اليوم الجمعة، إن روسيا تجهز 100 ألف جندي قد تستخدمهم في حملة هجومية جديدة محتملة في أوكرانيا هذا الصيف أو لتعويض النقص في الوحدات المستنزفة.

وأدلى بافليك بتصريحاته عبر التلفزيون الأوكراني بعد التقدم الذي حققته القوات الروسية في الآونة الأخيرة في شرق أوكرانيا، بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب.
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وقال بافليك: "لن يكون ذلك هجوماً بالضرورة، ربما سيعملون على تجديد وحداتهم التي فقدت قدرات قتالية، لكن من المحتمل أن يكون لديهم في بداية الصيف قوات معينة لشنّ عمليات هجومية". (العربية)
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