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عربي-دولي

4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
22-03-2024 | 12:35
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أكد رؤساء وزراء إيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا، مناقشتهم الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية، مشددين على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

 وقالوا في بيان، اليوم، "سنفعل ذلك عندما تكون الظروف مناسبة"، مشددين على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة سريعة ومستدامة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

 وشدد رؤساء الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، يتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، مرحبين بالنتائج التي اعتمدها المجلس الأوروبي، في قمة بروكسل، حيث دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية عسكرية في رفح جنوب القطاع.

 وقال البيان المشترك إن "المجلس الأوروبي يدعو الى هدنة انسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية".

 وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني "يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك".

 ودعا القادة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى" غزة، معربين عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة".

( روسيا اليوم)
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