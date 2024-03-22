أوكرانيا.. تضرر نحو 20 محطة فرعية للطاقة الكهربائية

صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، بأنه تم تسجيل تدمير واسع النطاق للبنية التحتية للطاقة في البلاد، مشيرا إلى تضرر نحو 20 محطة فرعية كهربائية وعدد من محطات توليد الطاقة.

وكتب شميغال اليوم الجمعة في قناته على تلغرام: "لدينا أضرار جسيمة في البنية التحتية... وقد تضررت حوالي 20 محطة فرعية، وكذلك محطات توليد الطاقة، ولا سيما محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية".

وأفادت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من اليوم بتعرض مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن منظومة الطاقة للبلاد تعرضت لهجوم هو الأكبر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى وقوع انقطاعات للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، فيما أبلغت وزارته بأن أضرارا "واسعة النطاق" لحقت بمرافق الطاقة المستهدفة.

وصباح اليوم ذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر حسابه على "تلغرام" أن "روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز غيران وما يقرب من 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا الليلة الماضية".

( روسيا اليوم)