حريق هائل ببرج سكني.. النيران احتجزت عدداً من السكان داخل منازلهم في مصر

أنقذت قوات الحماية المدنية المصرية بمحافظة بورسعيد مساء اليوم، 7 أشخاص محتجزين داخل وحداتهم السكنية إثر حريق هائل ببرج سكني.

وفي التفاصيل، تلقّت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل في برج سكني، وتصاعد ألسنة اللهب من العقار، ووجود خطورة شديدة على عشرات الوحدات السكنية بالبرج والأبراج المجاورة، مما يهدد حياة الآلاف من الأهالي.

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ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادر اعلامية بأنه عند وصول فريق الحماية المدنية كانت النيران تتصاعد بكثافة من الدور الثامن ببرج كراوية السكني بمنطقة قشلاق السواحل.

وعن اسباب الحريق، تبين للفريق أنه ناتج عن عدد من إطارات السيارات والعجلات أمام وحدتين سكنيتين، وأن هناك 7 أشخاص يستغيثون لتحريرهم من خلف النيران التي احتجزتهم داخل وحداتهم السكنية وتقترب منهم، فيما نجح فريق الحماية المدنية من تحريرهم باحترافية دون أن يصاب أحدهم.

هذا وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بالحريق، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات.