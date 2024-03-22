Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32 ألفاً و70 شهيداً

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1178031-638467333014173101.jpg
Doc-P-1178031-638467333014173101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "32 ألفا و70 شهيدا و74 ألفا و298 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.

 وبالتزامن مع اليوم الـ168 للحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".

 وبالضحايا الجدد، "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و70 شهيدا، و74 ألفا و298 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي"، وفق الوزارة.

 وأفادت بأنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2024-03-22
15:20 | 2024-03-22
15:00 | 2024-03-22
14:40 | 2024-03-22
14:22 | 2024-03-22
14:19 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24