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خبرٌ مفاجئ.. الأميرة كايت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان!

Lebanon 24
22-03-2024 | 14:19
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أعلنت أميرة ويلز كايت ميدلتون أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصية" ريثما تستكمل علاجها.
 
وأكدت ميدلتون أن "اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني الفائت شكل صدمة هائلة، لكنها بخير وتتحسن كل يوم".
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