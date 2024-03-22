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عربي-دولي

بالتنسيق مع المغرب.. إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المخدرات جوا

Lebanon 24
22-03-2024 | 14:40
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أعلنت مدريد، الجمعة، أنها تمكنت بالتنسيق مع الرباط من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات عبر المروحيات انطلاقا من الأراضي المغربية.

 أفاد بذلك الحرس المدني الإسباني في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، وأرفقه بصور لمروحيتين تابعتين للشبكة وكميات مصادرة من مخدر الحشيش كانت بحوزتها.

 وقال الحرس إن التنسيق مع المغرب أفضى إلى تفكيك هذه الشبكة وتوقيف أعضائها التسعة، لقيامهم بـ"رحلات جوية عبر مروحيات لتهريب الحشيش"، دون أن يكشف عن جنسياتهم.

 وأوضح أنه "من بين الموقوفين طياران خبيران في الطيران الليلي وعلى ارتفاعات منخفضة".

 وأضاف أن التحريات بهذا الخصوص بدأت منتصف 2023، حيث اكتشف المحققون أن الشبكة كانت تبحث عن طيارين للقيام برحلات بين إسبانيا والمغرب.

 وتابع: "بعد عدة أشهر من البحث والتحري، تمكن المحققون من معرفة أن الشبكة تمتلك مروحيتين جنوبي إسبانيا، واحدة في مزرعة بمقاطعة إشبيلية والأخرى في مدينة قادس".

 وأوضح الحرس المدني الإسباني أن التنظيم حصل على المروحيتين من دول في أوروبا الشرقية (لم يحددها).

 ولم يذكر البيان كمية الحشيش التي تمت مصادرتها، لكن قال إن الشبكة أزالت المقاعد الخلفية من المروحيتين ما يسمح بنقل كمية أكبر من هذا المخدر، يمكن أن تقترب من 900 كيلوغرام.

 يذكر أن التنسيق بين إسبانيا والمغرب أسفر، خلال السنوات الأخيرة، عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية والشبكات الإجرامية الناشطة في تجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

( الأناضول)
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