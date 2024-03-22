رئيس الوزراء العراقي يلتقي بايدن منتصف الشهر المقبل

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 نيسان القادم.

وذكر البيان أن بايدن والسوداني سيبحثان قضايا ثنائية وإقليمية، بالإضافة إلى الوضع الحالي لمهمة التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول المواضيع المستجدة المتعلقة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتي تشمل الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يركز الجانبان بشكل أساسي على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق وسيناريوهات الانسحاب المحتمل.

ودعت بعض الشخصيات الحكومية في العراق مؤخرا إلى مغادرة الجنود الأمريكيين للبلاد بسرعة، وذكرت إدارة بايدن أنه يجب التعامل مع العملية على نطاق أوسع.

( الأناضول)