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حماس: صياغة مشروع القرار الأميركي بمجلس الأمن "تضليلية"

Lebanon 24
22-03-2024 | 15:20
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اعتبرت حركة حماس أن صياغة مشروع القرار الأميركي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، الذي تم إسقاطه بمجلس الأمن الجمعة، كانت "مضللة ومتواطئة" مع أهداف إسرائيل باستمرار العدوان على قطاع غزة، مشيدة برفض كل من روسيا والصين والجزائر له.

 وقالت الحركة الفلسطينية، إن "مشروع القرار الأميركي حمَلَ صياغة تضليلية ومتواطئة مع أهداف العدو (إسرائيل)".

 وأوضحت أن مشروع القرار، بالصياغة الأخيرة التي قدمتها واشنطن، كانت "تمكن العدو من الاستمرار في عدوانه، وتُعطيه الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة؛ فهو لا يتضمّن مطالبة صريحة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة".

 وأعربت حماس عن تقديرها لموقف روسيا والصين والجزائر "الذين رفضوا المشروع الأميركي المنحاز للعدوان على شعبنا، وأكدوا على المطلب الإنساني والمُلِحّ، بالوقف الفوري لحرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر".

 ولفتت إلى أنه خلال هذه الأشهر الخمسة "قدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كافة سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني المجرم في حربه على شعبنا، وتسببت بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين".

( الأناضول)
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