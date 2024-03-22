في هذا البلد العربي.. حملة تشهير تستهدف وزير حول المعاملات البنكية

تعرض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لحملة تشهير نالت من إلقائه أحد الدروس الرمضانية التي تناولت التعاملات البنكية.

اتهم مصدر مطلع على خلفيات هذه الحملة تيارات إسلامية بالوقوف وراءها.

أوضح المصدر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رد على بعض المتكلمين في الدين ممن يرون أن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجزين عن رد الدين بفوائد مضاعفة، موضحا أن الاقتراض في هذا العصر في الغالب هو للضرورة أو للاستثمار.

ووجه المصدر ذاته انتقادات للتيارات الإسلامية في المغرب، وأردف أن “الوزير يقصد أن يقول إن بعض الإسلاميين لم يأتوا بحل سحري لهذا الأمر المالي العادي في النظام العالمي، بل مدوا أيديهم إلى المؤسسات الدولية للحصول على القروض بفوائد.

وأضاف: إن فهم الوزير لمسألة الربا متأثر بالفتوى التي قدمها للحكومة الباكستانية العالم الكبير فضل الرحمان؛ وهو أستاذ في الفقه شديد التدين، وقال فيها إن الحل ليس بمنع بنوك الفوائد، بل في تنمية الاقتصاد.

وأكد المصدر ذاته أن الوزير تصرف لا كفقيه، بل كمؤرخ ومثقف من جهة، وكمهتم بأحوال الأمة من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه الثقافة وهذا الورع غائبان عند الكثيرين من منتقديه.

وأضاف أن مسألة المعاملات البنكية بفوائد في عصرنا، عصر الائتمان والتضخم والتعاقد وأنواع الاستثمار، نظام لا علاقة له في نظر فضل الرحمان بسياق النهي القرآني عن الربا.

وأردف أن النهي عند طائفة من العلماء مرتبط بالفوائد الفاحشة الانتهازية، مبرزا أن “ما ذكره الوزير ليس ابتكارا من عنده؛ ولكنه رأي الكثيرين من العلماء والمفتيين، ولكنهم لا يستطيعون إظهاره خوفا من التعرض لمثل هذه الحملات التشهيرية".

( روسيا اليوم)