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الأمم المتحدة تعليقاً على حادثة موسكو: نحزن على الخسائر في الأرواح

Lebanon 24
22-03-2024 | 15:55
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أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة الدولية تعبر عن حزنها لسقوط ضحايا في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.
 
وقال حق تعليقاً على حادثة إطلاق النار: "يؤسفني سماع ذلك، نحن نراقب الوضع".
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أضاف: "نحزن على الخسائر في الأرواح ونحاول الحصول على مزيد من المعلومات".
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