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السفارة الأميركية في موسكو تحذّر رعاياها

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:15
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أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو، مساء اليوم الجمعة، في بيان، أنها شعرت بالصدمة جراء حادث إطلاق النار الذي وقع قرب العاصمة الروسية، مقدمة تعازيها للشعب الروسي.
 
ونصحت السفارة الرعايا الأميركيين بتجنب المنطقة التي وقع فيها الحادث.
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