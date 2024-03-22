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عربي-دولي

دول عربية تدين بشدة حادث إطلاق النار بمركز تجاري في ضواحي موسكو

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:35
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أعرب عدد من الدول العربية عن إدانته للهجوم الذي طال اليوم مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء يوم الجمعة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

ودانت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الجمعة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن "إدانتها الشديدة واستنكارها" للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة، في مركز تجاري بضواحي موسكو.

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واستنكرت السعودية بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو.

 
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