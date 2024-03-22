أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الترحيب الحار بالمساهمة التي أُعلِن عنها أمس بقيمة 40 مليون دولار من قِبل المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.

وقال إنه في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة خطر المجاعة التي تلوح في الأفق، فإن التبرع يعد أمراً حاسماً لضمان قدرة الأونروا التي تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، على الاستمرار في العمل وتوفير الخدمات لسكان غزة في وقت الحاجة.

وأكدت الأونروا أن التبرع سيوفر الغذاء لأكثر من 250,000 شخص والخيام لـ 20,000 عائلة في غزة.

فيما ذكر المتحدث الأممي أن هذه خطوة مهمة نحو ضمان رفاه سكان غزة.