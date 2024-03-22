من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هجوم موسكو الدموي؟

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، مساء اليوم الجمعة.



وقال التنظيم في بيان نشره على "تلغرام" إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".