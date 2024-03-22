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عربي-دولي

من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هجوم موسكو الدموي؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 17:23
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، مساء اليوم الجمعة.
 

وقال التنظيم في بيان نشره على "تلغرام" إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".
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