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عربي-دولي
هاري وميغان يصدران بياناً بعد إعلان كيت إصابتها بالسرطان.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
22-03-2024
|
19:00
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قال الأمير هاري وزوجته ميغان يوم الجمعة إنهما يتمنيان الصحة والخصوصية لكيت زوجة الأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، بعد أن أعلنت أميرة ويلز أنها تتلقى علاجاً عقب اكتشاف إصابتها بالسرطان.
وقال هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، في بيان: "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من فعل ذلك في خصوصية وسلام".
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وكانت كيت، أميرة ويلز، قد أعلنت يوم الجمعة، إصاتها بمرض بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي.
وجاء البيان المصور بعد أسابيع من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مكانها وصحتها منذ نقلها إلى مستشفى في يناير لإجراء جراحة بالمعدة لم تعلن تفاصيلها.
ولم تظهر كيت، 42 عاما، علناً منذ عيد الميلاد حتى ظهر المقطع المصور هذا الأسبوع لها ولزوجها الأمير ويليام، وريث العرش، يسيران في سوق مزارعين قرب منزلهما في ويندسور.
ولم يفصح قصر كينزنغتون عن تفاصيل حالة كيت، لكنه قال إنها غير متعلقة بالسرطان، كما أن جراحتها كانت ناجحة، وأن الاميرة ستتخلى خلال فترة التعافي عن واجباتها الرسمية حتى نيسان.
وتمثل الأنباء صدمة جديدة للعائلة الملكية منذ الإعلان الشهر الماضي عن علاج الملك تشارلز الثالث من نوع غير محدد من السرطان، تم اكتشافه خلال إجراء عملية للبروستاتا.
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