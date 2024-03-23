يُعاني من المرض نفسه.. هذا ما قاله الأمير تشارلز عن كيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان

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أكد الملك تشارلز انه "فخور جدا" بأميرة ويلز كيت ميدلتون "لشجاعتها" في الكشف عن تشخيصها بالسرطان ولا يزال في "اتصال وثيق معها".ويواصل الملك، البالغ من العمر 75 عاما، معركته مع السرطان، حيث كشفت كيت، البالغة من العمر 42 عاما، أنها تحارب المرض أيضا في خطاب فيديو غير مسبوق.وشارك قصر باكنغهام رد فعل تشارلز على الأخبار المروعة، وقال: "جلالة الملك "فخور جدا بكاثرين لشجاعتها في التحدث كما فعلت". وبعد وقتهم في المستشفى معا، "ظل جلالة الملك على اتصال وثيق مع زوجة ابنه الحبيبة طوال الأسابيع الماضية".وسيستمر كل من أصحاب الجلالة في تقديم حبهم ودعمهم لجميع أفراد الأسرة خلال هذا الوقت الصعبويمثل إعلان كيت عن السرطان أحدث ضربة للعائلة المالكة خلال العام الماضي، بما في ذلك تشخيص الملك أيضا بالمرض.وتم إدخال الأميرة في البداية إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن في 16 كانون الثاني وفي ذلك الوقت كان يعتقد أن حالتها غير سرطانية، ولكن تم العثور على السرطان بعد عملية ناجحة.كما تم إدخال تشارلز إلى المستشفى بعد أيام فقط من ادخال كيت، أيضا لإجراء يعتبر غير مرتبط بالسرطان.وفي شباط الماضي، أكد قصر باكنغهام أن تشارلز قد تم تشخيص إصابته بشكل من أشكال السرطان، وهو ليس سرطان البروستاتا، الذي تم اكتشافه أثناء علاج الملك في عيادة لندن الخاصة لتضخم البروستاتا.وأجّل الملك الواجبات الجماهيرية ولكن يقال إنه يواصل العمل وراء الكواليس لاستكمال أعماله الحكومية وأوراقه الرسمية. (سكاي نيوز)