كيت ميدلتون تعلن اصابتها بالسرطان.. صدمة شعبية وسؤال عن طريقة العلاج

بعد زوبعة إعلامية غير مسبوقة رافقت غياب كيت ميدلتون أميرة ويلز، وبعد إطلاق العديد من الإشاعات حول حقيقة اختفائها وخبر خضوعها لعملية جراحية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ظهرت ميدلتون في شريط مسجل بثته الـ«بي بي سي» وهي تجلس على مقعد خشبي في حديقة، لتؤكد أنها تعاني من مرض السرطان وهي في بداية مشوارها مع العلاج الكيماوي.



وأكدت كيت أن الفريق الطبي الذي كان يشرف عليها في «لندن كلينيك» اكتشف السرطان بعد إجراء عملية جراحية كبيرة لها في بطنها، مطلع العام الحالي.



بدت الأميرة شاحبة ومتعبة ولكنها أكدت أنها ستكون قوية وستحارب هذا المرض من أجل أطفالها؛ الأمير جورج (10 سنوات) والأميرة شارلوت (8 سنوات) والأمير لوي (5 سنوات).



وقالت كيت في كلمتها المؤثرة إن الفترة الأخيرة كانت صعبة جداً عليها وعلى زوجها الأمير ويليام والعائلة، وعبرت عن امتنانها للفريق الطبي الذي قام برعايتها.



وأشادت بزوجها الأمير ويليام الذي وقف بجانبها وأمدها بالراحة والطمأنينة، وأضافت أنهما قاما بكل ما في وسعهما لاحتواء هذا الأمر بخصوصية من أجل الحفاظ على مشاعر أطفالهما.

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الأميرة التي تحدثت بكل جرأة وشجاعة عن مرضها وخضوعها للعلاج الكيميائي "الوقائي"، تركت الناس في حيرة حول هذا النوع من العلاج ونوع الخبيث الذي أصيبت به خصوصا انها لم تخبر الجمهور تفاصيل المرض واكتفت بالقول إن الشهرين الماضيين كانا "صعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها".بحسب «الإندبندنت» العلاج الكيميائي الوقائي ليس مصطلحًا رسميًا للخدمة الصحية الوطنية ( (NSHكنوع من العلاج، ولكن يمكن استخدام العلاج الكيميائي عند تحديد الخلايا السرطانية. ولم يتم تقديم مزيد من المعلومات حول سرطان كيت أو نوع العلاج الذي تتلقاه.لكن الصحيفة شرحت أن هناك علاجات حالية تسمى «الوقاية الكيميائية» والتي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان أو عودته لدى الأشخاص الأصحاء، وأعطت الصحيفة مثالا أنه يتم استخدامه حاليًا للأشخاص الذين لم يصابوا بسرطان الثدي ولكنهم أكثر عرضة للإصابة به بسبب تاريخ عائلتهم الوراثي.بالمقابل، عرّفت صحيفة «نيويورك بوست» «العلاج الكيميائي الوقائي» بأنه نوع من العلاج يستخدم لتقليل خطر إصابة الشخص ببعض أنواع السرطان أو لمنع تكراره.يُعرف هذا العلاج أيضًا باسم الوقاية الكيماوية أو العلاج المساعد، وهو مناسب لشخص أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان بسبب تاريخ العائلة أو نمط حياته أو إصابته بحالة سابقة مسرطنة، وفق «نيويورك بوست».ويمكن استخدام العلاج المساعد عندما لا تكون طرق العلاج الأخرى فعالة، على الرغم من أن اختيار الخضوع للعلاج الكيميائي الوقائي يعتمد على نوع السرطان ومرحلته، وإذا كان متقبلاً للعلاج الهرموني وعدد العقد الليمفاوية المعنية، وفقًا لـ«مايوكلينيك (Mayo Clinic)».عادة ما تستخدم أدوية العلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية. وتعطل الأدوية الطريقة التي تنمو بها الخلايا السرطانية وتنقسم، وبالتالي تمنع الخلايا السرطانية من النمو والانتشار في الجسم.وفقًا لمستشفى «رويال مارسدن» المتخصص في علاج السرطان، يُستخدم أحيانًا علاج كيميائي يسمى «العلاج المساعد» للمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية التي قد تبقى بعد الجراحة أو العلاج الإشعاعي.ولفتت «نيويورك بوست»، الى أنه بعد الإزالة الناجحة للخلايا السرطانية أو القابلة للتسرطن، قد تظل الخلايا السرطانية المجهرية غير القابلة للاكتشاف في الجسم وتؤدي إلى تكرار الإصابة بالسرطان بعد أشهر أو سنوات من العلاج الأولي أو الدخول في مرحلة الهدوء.وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نهج للصحة العامة يسمى «العلاج الكيميائي الوقائي»، والذي يستخدم على مجموعات سكانية بأكملها، حيث يتم إعطاء الأدوية على نطاق واسع للوقاية من أمراض معينة. وتشمل هذه داء الفيلاريات اللمفاوية، المعروف باسم داء الفيل.ما هو نوع العلاج الكيميائي الذي يمكن أن تحصل عليه كيت؟في هذا المجال، شرحت صحيفة «التلغراف»، أن «العلاج الكيميائي المساعد» الجديد هو مصطلح يستخدم لوصف العلاج الكيميائي الذي يتم استخدامه قبل تدخل آخر مثل الجراحة أو العلاج الإشعاعي لتحسين معدل نجاح التدخلات اللاحقة.وذلك فقط بعد أن يتم تشخيص الإصابة بسرطان يمكن علاجه، يمكن أن يقدم الفريق الطبي للمريض العلاج الكيميائي. إما قبل الجراحة لتحسين فعاليتها، أو بعد الجراحة لمنع عودة السرطان، بحسب «التلعراف».وأوضحت أنه يتم استخدام هذا العلاج في أنواع متعددة من السرطان بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان المثانة.إذا تم التشخيص بالسرطان، فيمكن أن يساعد العلاج الكيميائي في تحسين النتائج. إنه علاج يُعطى عن طريق الوريد مثل الحقن ويعمل عن طريق قتل بعض الخلايا السرطانية، حتى يتمكن من تقليص الكتلة. وهذا بدوره يجعل الجراحة أسهل، بحسب «التلغراف».ولفتت أيضا الى انه في بعض الأحيان عندما يصاب الشخص بالسرطان ، تنتشر الخلايا السرطانية من الكتلة وتبقى في الدم، وغالبًا ما تكون صغيرة ومختبئة ويصعب اكتشافها، لذا لن تظهر أثناء الفحص. وبالتالي العلاج الكيميائي مفيد في هذا السيناريو لأنه علاج جهازي، يدور في جميع أنحاء الجسم ويمسح أي خلايا سرطانية هاربة. وهذا يقلل من خطر عودة السرطان بعد الجراحة.يشعر معظم الأشخاص أنهم في حالة جيدة تمامًا بعد تلقيهم العلاج الكيميائي استعدادًا للجراحة، وقد يشعرون بمزيد من التعب خصوصا أن هناك زيارات متعددة إلى المستشفى، وفق صحيفة «التلغراف».لكن «Healthline»، أشارت الى أن أدوية العلاج الكيميائي التي تقتل الخلايا السرطانية سريعة النمو، يمكنها أن تلحق الضرر أيضًا بالخلايا السليمة، مما يسبب آثارًا جانبية معوية قصيرة المدى مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية والإسهال والإمساك وفقدان الوزن.في هذا المجال ذكرت «نيويورك بوست» ان العلاج الكيميائي المساعد يمكن أن يستمر لأسابيع أو حتى سنوات، وهو يهاجم تلك الخلايا بشكل منهجي ويزيل المرض الموجود، مما يقلل من خطر تكرار المرضأما صحيفة «التلعراف»، فشرحت ان وقت العلاج يعتمد يعتمد على مدى حاجة المريض للعلاج الكيميائي.وقالت إنه في بعض الأحيان يخطط الفريق الطبي لإجراء ثلاث دورات مع المريض، ولكن في الواقع، إذا كان لديه آثار جانبية سيئة للغاية بعد جولتين، فقد يوقفه المتخصصون الطبيون.